Torna Creattiva la fiera delle arti manuali dal 2 a 5 ottobre

Ecodibergamo.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VIA LUNGA. La creatività torna protagonista a Bergamo: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, il polo fieristico di via Lunga ospita la 32esima edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

torna creattiva la fiera delle arti manuali dal 2 a 5 ottobre

© Ecodibergamo.it - Torna Creattiva, la fiera delle arti manuali dal 2 a 5 ottobre

In questa notizia si parla di: torna - creattiva

In via Lunga torna Creattiva, la fiera delle arti manuali. Oltre 200 espositori (in crescita)

torna creattiva fiera artiTorna Creattiva, la fiera delle arti manuali dal 2 a 5 ottobre - La creatività torna protagonista a Bergamo: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, il polo fieristico di via Lunga ospita la 32esima edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle ... Scrive ecodibergamo.it

torna creattiva fiera artiIn via Lunga torna Creattiva, la fiera delle arti manuali. Crescono gli espositori: sono più di 200 - Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre il polo fieristico di via Lunga ospita la 32ª edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali o ... Segnala bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Creattiva Fiera Arti