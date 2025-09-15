Torna Creattiva la fiera delle arti manuali dal 2 a 5 ottobre
VIA LUNGA. La creatività torna protagonista a Bergamo: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, il polo fieristico di via Lunga ospita la 32esima edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: torna - creattiva
In via Lunga torna Creattiva, la fiera delle arti manuali. Oltre 200 espositori (in crescita)
Anche quest'anno torna la settimana creATTIVA, un momento di incontro per i ragazzi e le ragazze, dal 2010 al 2013, per socializzare e terminare i compiti delle vacanze, prima della partenza del nuovo anno scolastico ? - facebook.com Vai su Facebook
Torna Creattiva, la fiera delle arti manuali dal 2 a 5 ottobre - La creatività torna protagonista a Bergamo: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, il polo fieristico di via Lunga ospita la 32esima edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle ... Scrive ecodibergamo.it
In via Lunga torna Creattiva, la fiera delle arti manuali. Crescono gli espositori: sono più di 200 - Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre il polo fieristico di via Lunga ospita la 32ª edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali o ... Segnala bergamonews.it