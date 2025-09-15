Torna a scuola dopo 75 anni per ritirare il diploma | Ci teneva tantissimo

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 95 anni, torna a scuola dopo 75, per ritirare il diploma delle superiori. L'evento durante la cerimonia dell'inizio dell'anno scolastico 2025-26 a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - scuola

Scuola, torna l’incubo caro-libri: “Spesa fino a 1.400 euro”

Un diploma a 48 anni, la maturità come riscatto: la storia di una madre che torna sui banchi di scuola, ispirando la figlia a inseguire i suoi sogni

Scuola primaria, torna il dibattito sull’esame di quinta: Il caso che infiamma i social

torna scuola dopo 75Torna a scuola dopo 75 anni per ritirare il diploma: “Ci teneva tantissimo” - A 95 anni, torna a scuola dopo 75, per ritirare il diploma delle superiori. Secondo fanpage.it

torna scuola dopo 75Si torna a scuola: prima campanella per oltre 770mila studenti - Tanti i nodi del rientro in classe, a partire dalla mancanza di presidi e docenti. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Scuola Dopo 75