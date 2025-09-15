Torna a casa da lavoro e muore | la scuola piange la maestra Lina

Tempo di lettura: < 1 minuto Era tornata da scuola, la sua seconda casa,e dopo poche ore un infarto fulminante non le ha lasciato scampo. La comunità di Avella e il mondo scolastico piange la dipartita della maestra Lina Montanile, insegnante del plesso dell’Infanzia dell’Istituto Monsignor Pasquale Guerriero, stroncata da un infarto fulminante. Stamattina aveva regolarmente svolto il suo servizio tra i banchi di scuola, salutando colleghi e alunni al termine della giornata con la promessa di rivedersi “domani”. Un domani che purtroppo non ci sarà più. Nonostante l’immediato intervento del 118, per la giovane docente non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torna a casa da lavoro e muore: la scuola piange la maestra Lina

