Torino neonata di 6 giorni salvata con colla istantanea da rara malformazione vascolare al fegato che rubava sangue al corpo congestionando cuore e polmoni
La piccola aveva una lesione, diagnosticata in epoca prenatale, che consisteva in un "cortocircuito" che collegava in modo anomalo le arterie che partono dal cuore e le vene che vi ritornano e che stava "rubando" il sangue al resto del corpo, congestionando cuore e polmoni Una neonata di soli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: torino - neonata
Torino, doppio trapianto da vivente su neonata di sei mesi: l’intervento salvavita durato 13 ore
Torino, neonata salvata da rara malformazione al fegato con colla istantanea
Torino, neonata salvata da rara malformazione al fegato grazie a una tecnica innovativa
Una neonata di pochissimi giorni di vita è stata salvata dai medici dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino con due operazioni e l'impiego di una colla ad effetto immediato simile in tutto a quelle in commercio. La piccola era affetta da una rara e grav - facebook.com Vai su Facebook
Al Regina Margherita neonata salvata con la “colla” speciale da una malformazione al fegato https://iltorinese.it/2025/09/14/al-regina-margherita-neonata-salvata-con-la-colla-speciale-da-una-malformazione-al-fegato/… #Torino - X Vai su X
Neonata con una gravissima malformazione al fegato salvata con una colla, simile a quelle di uso quotidiano; Medico di Mondovì nella super equipe che ha salvato la vita a una bimba di 6 giorni; Torino, neonata salvata da rara malformazione al fegato con colla istantanea.
Salvata con la colla, la storia della neonata di Torino - Storia della neonata di pochi giorni, salvata da una rara e gravissima malformazione vascolare del fegato con la super colla. fortuneita.com scrive
Torino, neonata con grave malformazione al fegato salvata grazie a una speciale colla acrilica biocompatibile - Una neonata è stata salvata all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino grazie a una tecnica mini- Lo riporta vanityfair.it