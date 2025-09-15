Torino neonata di 6 giorni salvata con colla istantanea da rara malformazione vascolare al fegato che rubava sangue al corpo congestionando cuore e polmoni

Ilgiornaleditalia.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piccola aveva una lesione, diagnosticata in epoca prenatale, che consisteva in un "cortocircuito" che collegava in modo anomalo le arterie che partono dal cuore e le vene che vi ritornano e che stava "rubando" il sangue al resto del corpo, congestionando cuore e polmoni Una neonata di soli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

torino neonata di 6 giorni salvata con colla istantanea da rara malformazione vascolare al fegato che rubava sangue al corpo congestionando cuore e polmoni

© Ilgiornaleditalia.it - Torino, neonata di 6 giorni salvata con colla istantanea da rara malformazione vascolare al fegato che "rubava" sangue al corpo, congestionando cuore e polmoni

In questa notizia si parla di: torino - neonata

Torino, doppio trapianto da vivente su neonata di sei mesi: l’intervento salvavita durato 13 ore

Torino, neonata salvata da rara malformazione al fegato con colla istantanea

Torino, neonata salvata da rara malformazione al fegato grazie a una tecnica innovativa

Neonata con una gravissima malformazione al fegato salvata con una colla, simile a quelle di uso quotidiano; Medico di Mondovì nella super equipe che ha salvato la vita a una bimba di 6 giorni; Torino, neonata salvata da rara malformazione al fegato con colla istantanea.

torino neonata 6 giorniSalvata con la colla, la storia della neonata di Torino - Storia della neonata di pochi giorni, salvata da una rara e gravissima malformazione vascolare del fegato con la super colla. fortuneita.com scrive

torino neonata 6 giorniTorino, neonata con grave malformazione al fegato salvata grazie a una speciale colla acrilica biocompatibile - Una neonata è stata salvata all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino grazie a una tecnica mini- Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Neonata 6 Giorni