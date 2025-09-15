Torino Jihadista in carcere | Pronto a morire per l’Islam

Lidentita.it | 15 set 2025

Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno terroristico di matrice jihadista, la DIGOS di Torino e il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, avvalendosi del Nucleo regionale, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno condotto in ambito carcerario un’articolata e complessa attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Torino, all’esito . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Torino, “pronto a compiere attentato”: arrestato jihadista 40enne

