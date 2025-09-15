Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno terroristico di matrice jihadista, la Digos di Torino e il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, avvalendosi del Nucleo regionale, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno condotto in ambito carcerario un’articolata e complessa attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Torino, all’esito della quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere ad un cittadino tunisino 40enne, con l’accusa di partecipazione all’organizzazione terroristica jihadista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torino, arrestato aspirante martire jihadista: tunisino seguace di Bin Laden, indottrinava i detenuti e pianificava un attentato