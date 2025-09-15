Toni Storm giura fedeltà alla AEW | WWE? No grazie sono qui a vita poi sparirò

La campionessa mondiale femminile della AEW, Toni Storm, ha dichiarato di considerare il suo futuro indissolubilmente legato alla federazione di Jacksonville, in cui ha espresso finalmente il suo potenziale da star. Il contratto quinquennale e la promessa di fedeltà. Durante un’apparizione nel podcast di The Sandman, la Storm ha rivelato di aver firmato un contratto di cinque anni con la AEW, anche se ha ammesso di non ricordare esattamente quanto tempo le rimanga. “Ho un contratto di cinque anni e non ricordo quanto manca. Ma sono legata alla AEW per sempre. Non c’è nessun ‘vediamo cosa succede’”, ha affermato la campionessa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

