Tommasetti contro la Regione | Rivelati dettagli di un bando non ancora pubblicato in una riunione privata

“Gravi fughe in avanti della Regione sul bando IeFP”. Lo denuncia Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale della Lega. Il riferimento è ad un incontro online a numero chiuso con agenzie campane che, negli anni scorsi, avevano già. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
"Di fronte alla tragedia di una famiglia De Luca non trova di meglio che insultare". Aurelio Tommasetti, capo dell'opposizione in Consiglio regionale in Campania e consigliere regionale salernitano della Lega, esprime tutto il suo sconcerto per le parole rivolte - facebook.com Vai su Facebook
Formazione professionale, Tommasetti contro la Regione: «Svelati in privato i dettagli del bando IeFP non ancora pubblicato» - Lo denuncia Aurelio Tommasetti, capo dell'opposizione nel Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale della Lega. Come scrive ilvescovado.it
Formazione professionale, Aurelio Tommasetti contro la Regione