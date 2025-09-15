Tiziano Ferro torna in concerto | il tour negli stadi nell’estate 2026 Tutte le date
Tiziano Ferro torna in concerto. L’annuncio da parte dello stesso cantautore di Latina attraverso i suoi profili social. Il tour negli stadi è in programma per l’estate 2026; si parte il 30 maggio da Lignano e si chiude 12 luglio a Messina. La data dell’Olimpico di Roma è quella del 27 giugno.A. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
