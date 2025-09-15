TIZIANO FERRO | Annuncia il ritorno live con STADI26 10 date nelle principali città italiane

TIZIANO FERRO tornerà live nei principali stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali città del nostro paese. Milano, 15 settembre. Il tanto atteso annuncio è arrivato: TIZIANO FERRO tornerà live nei principali stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali città del nostro paese. Il tour STADI26 è prodotto e organizzato da Live Nation. I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 18 settembre. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di venerdì 19 settembre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

