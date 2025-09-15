TikTok Usa e Cina trovano l’intesa | proprietà americana e via libera all’app

Stava per scomparire dagli Stati Uniti, condannato a un destino di silenzio digitale e venduto come simbolo di insicurezza nazionale. Invece TikTok, l’app che ha trasformato adolescenti e non solo in registi e intrattenitori globali, è al centro di un accordo che riporta un inedito ottimismo nei rapporti tra Washington e Pechino. Lo ha detto senza giri di parole Donald Trump, con il suo linguaggio diretto che mischia diplomazia e slogan: «Un’azienda che i giovani del nostro Paese volevano salvare. Saranno molto felici». L’annuncio del presidente americano è arrivato a ridosso delle trattative di Madrid, dove il segretario al Tesoro Scott Bessent e il vicepremier cinese He Lifeng hanno discusso di commercio, tecnologia e sicurezza. 🔗 Leggi su Panorama.it

