TikTok Usa e Cina trovano l’intesa | proprietà americana e via libera all’app
Stava per scomparire dagli Stati Uniti, condannato a un destino di silenzio digitale e venduto come simbolo di insicurezza nazionale. Invece TikTok, l’app che ha trasformato adolescenti e non solo in registi e intrattenitori globali, è al centro di un accordo che riporta un inedito ottimismo nei rapporti tra Washington e Pechino. Lo ha detto senza giri di parole Donald Trump, con il suo linguaggio diretto che mischia diplomazia e slogan: «Un’azienda che i giovani del nostro Paese volevano salvare. Saranno molto felici». L’annuncio del presidente americano è arrivato a ridosso delle trattative di Madrid, dove il segretario al Tesoro Scott Bessent e il vicepremier cinese He Lifeng hanno discusso di commercio, tecnologia e sicurezza. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: tiktok - cina
Trump scatenato in tv: attacchi a Cina, Iran e Biden. "Powell? Stupido. E ho acquirenti per TikTok"
TikTok indagata per il trasferimento dei dati degli utenti europei in Cina
Cina contro indagine Ue su TikTok, 'mai archiviato dati'
TikTok, c'è un accordo-quadro tra gli Usa e la Cina #tiktok #usa #cina #15settembre - X Vai su X
TikTok, Bessent: accordo Usa-Cina, Trump: “Giovani molto contenti” - facebook.com Vai su Facebook
Usa e Cina trovano l’accordo quadro su TikTok. L’annuncio di Trump: ne parlerò con il presidente Jinping Xi - L’intesa a pochi giorni dalla scadenza di una nuova proroga che rischiava di far scattare il divieto dell’app sul mercato americano. Riporta milanofinanza.it
TikTok negli Usa, Trump annuncia accordo con la Cina: "Saranno felici i nostri giovani" - Leggi su Sky TG24 l'articolo TikTok negli Usa, Trump annuncia accordo con la Cina: 'Saranno felici i nostri giovani' ... Come scrive tg24.sky.it