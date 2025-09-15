TikTok trovato accordo tra delegazioni Usa-Cina divisione americana sarà proprietà statunitense Trump | Venerdì parlerò con Xi per ultimare
L'intesa arriva a pochi giorni dalla scadenza fissata per il 17 settembre, data entro la quale ByteDance avrebbe dovuto disinvestire dalle attività statunitensi di TikTok per evitare il blocco dell’app sul mercato americano Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Trump annuncia di aver trovato un acquirente per TikTok
Trump afferma che Stati Uniti e Cina avrebbero trovato un accordo sulla vendita della versione americana di TikTok ad una azienda americana.
Il governo degli Stati Uniti dice che c’è un accordo con la Cina sul “TikTok ban” - Serve a evitare il blocco del social network, ma non ci sono ancora dettagli: Donald Trump e Xi Jinping ne parleranno venerdì ... Secondo ilpost.it
TikTok, l’annuncio di Trump: «Abbiamo trovato l’accordo, venerdì parlerò con Xi Jinping» - Il presidente statunitense, Donald Trump, ha dichiarato che parlerà con il leader cinese Xi Jinping venerdì prossimo, dopo che i colloqui tra i negoziatori delle due ... Scrive ilmessaggero.it