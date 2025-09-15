TikTok trovato accordo tra delegazioni Usa-Cina divisione americana sarà proprietà statunitense Trump | Venerdì parlerò con Xi per ultimare

Ilgiornaleditalia.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intesa arriva a pochi giorni dalla scadenza fissata per il 17 settembre, data entro la quale ByteDance avrebbe dovuto disinvestire dalle attività statunitensi di TikTok per evitare il blocco dell’app sul mercato americano Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tiktok trovato accordo tra delegazioni usa cina divisione americana sar224 propriet224 statunitense trump venerd236 parler242 con xi per160ultimare

© Ilgiornaleditalia.it - TikTok, trovato accordo tra delegazioni Usa-Cina, divisione americana sarà proprietà statunitense, Trump: "Venerdì parlerò con Xi per ultimare"

In questa notizia si parla di: tiktok - trovato

Abbiamo trovato la penna multi-uso per il make up vista su TikTok. Trucchi occhi, labbra e viso in un minuto

Trump annuncia di aver trovato un acquirente per TikTok

“L’ex proprietario è morto qui e non è stato trovato per giorni, ci sono ancora le tracce”: l’inquietante video di una ristrutturazione diventa virale su TikTok

tiktok trovato accordo delegazioniIl governo degli Stati Uniti dice che c’è un accordo con la Cina sul “TikTok ban” - Serve a evitare il blocco del social network, ma non ci sono ancora dettagli: Donald Trump e Xi Jinping ne parleranno venerdì ... Secondo ilpost.it

tiktok trovato accordo delegazioniTikTok, l’annuncio di Trump: «Abbiamo trovato l’accordo, venerdì parlerò con Xi Jinping» - Il presidente statunitense, Donald Trump, ha dichiarato che parlerà con il leader cinese Xi Jinping venerdì prossimo, dopo che i colloqui tra i negoziatori delle due ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tiktok Trovato Accordo Delegazioni