TikTok resta negli Stati Uniti | accordo provvisorio tra Washington e Pechino

Dayitalianews.com | 15 set 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intesa annunciata dalla Casa Bianca. La temuta chiusura di TikTok negli USA è stata scongiurata. Lo hanno confermato il presidente Donald Trump e i suoi collaboratori, il segretario al Tesoro Scott Bessent e il responsabile del Commercio Jamieson Greer, di ritorno da Madrid dopo il quarto round di colloqui commerciali con la Cina in soli quattro mesi. Pur senza rivelare molti particolari, Bessent ha parlato di “accordo quadro” che garantirà proprietà statunitense alla divisione americana della piattaforma. Telefonata decisiva tra Trump e Xi Jinping. Bessent ha annunciato una conversazione tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping prevista per venerdì, durante la quale verranno definiti i dettagli sull’algoritmo e sull’acquirente della quota USA di TikTok. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

