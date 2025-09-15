TikTok resta negli Stati Uniti | accordo provvisorio tra Washington e Pechino
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intesa annunciata dalla Casa Bianca. La temuta chiusura di TikTok negli USA è stata scongiurata. Lo hanno confermato il presidente Donald Trump e i suoi collaboratori, il segretario al Tesoro Scott Bessent e il responsabile del Commercio Jamieson Greer, di ritorno da Madrid dopo il quarto round di colloqui commerciali con la Cina in soli quattro mesi. Pur senza rivelare molti particolari, Bessent ha parlato di “accordo quadro” che garantirà proprietà statunitense alla divisione americana della piattaforma. Telefonata decisiva tra Trump e Xi Jinping. Bessent ha annunciato una conversazione tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping prevista per venerdì, durante la quale verranno definiti i dettagli sull’algoritmo e sull’acquirente della quota USA di TikTok. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
TikTok resta online: accordo USA-Cina, Trump rivendica la svolta
Il governo degli Stati Uniti dice che c'è un accordo con la Cina sul "TikTok ban" - Serve a evitare il blocco del social network, ma non ci sono ancora dettagli: Donald Trump e Xi Jinping ne parleranno venerdì
TikTok resta online: accordo USA-Cina, Trump rivendica la svolta - In una trattativa diplomatica che ha proceduto a passo veloce fino all'ultimo minuto utile, Washington e Pechino sono giunte a un'intesa preliminare destinata a ridisegnare il destino di TikTok sul mercato americano