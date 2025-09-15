Dopo mesi di incertezze e minacce di ban, sembra che il futuro di TikTok negli Stati Uniti sia finalmente al sicuro. Il presidente Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Cina per “salvare” l’app amata da milioni di giovani americani, promettendo che “”saranno molto felici””. La notizia, diffusa dallo stesso Trump sul suo social Truth e confermata dal segretario del Commercio Jamieson Greer, arriva dopo una lunga serie di ordini esecutivi e proroghe che hanno tenuto in sospeso il destino della popolare piattaforma di video sharing. L’accordo, i cui dettagli commerciali non sono stati ancora rivelati, giunge proprio alla scadenza dell’ultima proroga, prevista per il 17 settembre 2025. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - TikTok (per ora) non muore negli USA: Trump e Xi trovano un accordo che renderà felici i giovani americani