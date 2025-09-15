TikTok cosa cambia anche per gli utenti dopo l’accordo tra Stati Uniti e Cina

Washington, 15 settembre 2025 – Rivoluzione economica o culturale? Dopo mesi di tensioni, l’amministrazione Trump e la Cina hanno trovato un’intesa sul futuro di TikTok negli Stati Uniti: l’app potrà continuare a essere utilizzata, ma dovrà rispettare le regole americane. L’accordo dovrebbe essere finalizzato in un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping previsto per il prossimo 19 settembre. A guidare la nuova divisione americana sarà il fondo Bessent, con l’obiettivo di garantire che la piattaforma operi sotto un controllo più stretto di investitori e manager statunitensi. La mossa rappresenta un punto di equilibrio in una partita che intreccia sicurezza nazionale, economia digitale e rapporti di forza tra Washington e Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - TikTok, cosa cambia (anche per gli utenti) dopo l’accordo tra Stati Uniti e Cina

