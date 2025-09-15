Tik Tok Usa e Cina | l' accordo è fatto
18.19 ll presidente Trump ha detto che i colloqui commerciali con la Cina sono andati bene,l'accordo su Tik Tok è fatto. Così ha scritto sul suo social Truth, aggiungendo che venerdì parlerà con Xi Jinping, con il quale ha un rapporto solido.L'accordo prevede che la proprietà della divisione americana della piattaforma sia statunitense. A dirlo il Segretario al Tesoro Scott Bessent. Non è ancora chiaro chi sarà l'acquirente né quale intesa è stata raggiunta sull'algoritmo usato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
