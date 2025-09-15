The Pitt sbanca gli Emmy 2025 | le accuse della vedova Crichton e l’umanità quasi aliena di Noah Wyle

Roma, 15 settembre 2025 – “A chiunque entri o esca dal turno, grazie per il vostro lavoro. Questo è per voi”. Noah Wyle, dal palco del Peacock Theater di Los Angeles, ha ringraziato veri medici e infermieri sparsi per il mondo mentre impugnava l'Emmy appena vinto per la sua interpretazione del dottor Michael ‘Robby’ Robinavitch in The Pitt. Il medical drama ideato da R. Scott Gemmill – dal 24 settembre su Sky Atlantic e Now - fresco vincitore di 5 statuette del più importante premio televisivo statunitense, tra cui miglior serie drammatica. Uno degli sceneggiatori storici di E.R. - Medici in prima linea di cui Wyle, qui anche produttore esecutivo insieme a John Wells, showrunner del classico di metà anni '90, è stato uno dei protagonisti indiscussi nei panni dottor John Carter. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - The Pitt sbanca gli Emmy 2025: le accuse della vedova Crichton e l’umanità quasi aliena di Noah Wyle

In questa notizia si parla di: pitt - sbanca

Emmy Awards, trionfano Adolescence, The Pitt e The Studio: «Serie tv che fanno riflettere» VIDEO - Gli Emmy Awards, che si sono tenuti al Peacock Theater di Los Angeles, hanno premiato le migliori serie televisive e gli attori e le attrici che, con le loro interpretazioni sono entrati nel ... Da ilgazzettino.it

The Pitt, la serie vincitrice dell'Emmy, arriva su Sky e in streaming su NOW - Non solo The Pitt, anche The Penguin e The Last of Us: ecco le serie tv premiate agli Emmy disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Riporta comingsoon.it