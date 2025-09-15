The Penguin 2 Matt Reeves conferma che si sta valutando la possibilità di realizzare la nuova stagione

Il regista di The Batman ha ammesso che si sta cercando di capire se la serie dedicata al villain della DC avrà una continuazione. Matt Reeves, sul red carpet degli Emmy 2025, ha parlato della possibilità che venga realizzata la stagione 2 della serie The Penguin. Il progetto ha come star Colin Farrell nel ruolo del famoso personaggio della DC, apparso in precedenza anche nel film The Batman con star Robert Pattinson. La possibilità di una stagione 2 Ai microfoni di Variety, il regista ha ammesso che c'è la possibilità che venga realizzata una seconda stagione. Matt Reeves ha ammesso: "Vedremo.

