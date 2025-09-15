The Batman 2 | un importante personaggio di The Penguin non sarà nel film

L'universo di Batman creato da Matt Reeves continua ad espandersi, tra conferme e smentite che alimentano l'hype dei fan. Mentre Cristin Milioti trionfa agli Emmy per la sua interpretazione di Sofia Falcone in The Penguin, il regista Matt Reeves rivela un dettaglio cruciale riguardo The Batman, Part II. La temibile figlia del boss non sarà presente nel sequel. La notizia, riportata da MTV, ha spiazzato molti, considerando il successo del personaggio nella serie spin-off. Reeves ha però rassicurato i fan, spiegando che l'assenza di Sofia Falcone è dovuta principalmente a questioni di tempistiche legate alla scrittura del film.

In questa notizia si parla di: batman - importante

