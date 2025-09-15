Terrore per un ex Juventus, quello che è accaduto ha dello sconcertante, i tifosi non riescono proprio a crederci è un dolore tremendo. Il calcio, si sa, non è fatto soltanto di emozioni sotto i riflettori, di gol decisivi e di trofei alzati al cielo. Dietro alle partite che accendono gli stadi e ai successi che scrivono la storia ci sono vite reali, fatte di fragilità, di paure e di momenti in cui la popolarità non serve a proteggere da ciò che può accadere all’improvviso. Infatti, quando un dramma personale colpisce un ex calciatore, anche anni dopo l’addio ai campi, la notizia scuote tifosi e appassionati, riportando tutti con i piedi per terra. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Terrore per l’ex Juventus, sconcerto nel calcio: dolore tremendo