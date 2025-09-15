Terminato l’Oriente Occidente Dance Festival un’eccellenza artistica a Rovereto

In tempi tanto drammatici come questi sembra quasi una provocazione pensare al ‘dopo’. E ci sarà pur sempre un dopoguerra, anche a Gaza o in Ucraina, ma bisogna chiedersi quale ripartenza sarà possibile, aldilà dei folli progetti trumpiani sulle nuove Riviere coi campi da golf o sull’espropriazione delle miniere di Terre Rare. Se non ci si fa schiacciare dalla distorta visione a breve del turbo-capitalismo che domina il nostro mondo, ma si ragiona in termini storici dando spazio alla speranza, dalle macerie può sempre rifiorire un tessuto sociale nuovo e diverso. Pensieri sul dopo che nascono passeggiando in quel di Rovereto, piccola città della pace e della cultura, che ha ospitato da poco la 45ma edizione di Oriente Occidente Dance Festival, eccellente manifestazione artistica di livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

