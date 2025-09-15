Le riprese si sono svolte in diverse località della Puglia. Si sono concluse le riprese dello short film “La nostra ultima estate”, firmato dai giovani registi Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco. Le riprese si sono svolte in diverse località della Puglia, scenari scelti per valorizzare paesaggi e atmosfere che diventano parte integrante della narrazione. Il progetto ha ottenuto il patrocinio gratuito dei comuni di Bisceglie e Trani. La storia racconta amori giovanili, amicizie e percorsi di crescita personale, intrecciando emozioni e legami generazionali. Al centro c’è anche la scoperta di sé e del proprio posto nel mondo, un viaggio interiore che accompagna i protagonisti mentre affrontano sogni, contrasti e desideri tipici di una generazione in cerca di identità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Terminate le riprese di “La nostra ultima estate”, short-film diretto dai registi De Candia e Chieco