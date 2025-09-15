Terminate le riprese di La nostra ultima estate short-film diretto dai registi De Candia e Chieco
Le riprese si sono svolte in diverse località della Puglia. Si sono concluse le riprese dello short film “La nostra ultima estate”, firmato dai giovani registi Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco. Le riprese si sono svolte in diverse località della Puglia, scenari scelti per valorizzare paesaggi e atmosfere che diventano parte integrante della narrazione. Il progetto ha ottenuto il patrocinio gratuito dei comuni di Bisceglie e Trani. La storia racconta amori giovanili, amicizie e percorsi di crescita personale, intrecciando emozioni e legami generazionali. Al centro c’è anche la scoperta di sé e del proprio posto nel mondo, un viaggio interiore che accompagna i protagonisti mentre affrontano sogni, contrasti e desideri tipici di una generazione in cerca di identità. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: terminate - riprese
Virgin River 7, terminate le riprese: Colin Lawrence anticipa: "Più risate e più lacrime"
The Boys 5, terminate le riprese dell'ultima stagione, l'autore: "È l'ultima volta su questo set"
WWE: Riprese terminate, Miz prossimo al rientro dopo American Gladiators
Le riprese in Italia di Emily in Paris 5 , sono terminate ad Agosto, ma da fan di Eugenio Franceschini, mi sembra il minimo mostrarvelo sul set tra Roma e Venezia con Lily Collins. Viene voglia anche a voi di fare un giro in gondola con lui? Intanto vi ricordo che - facebook.com Vai su Facebook
Terminate le riprese di “La nostra ultima estate”, short-film diretto dai registi De Candia e Chieco - Si sono concluse le riprese dello short film “La nostra ultima estate”, firmato dai giovani registi Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco. Secondo 361magazine.com
FILM Puglia: concluse le riprese del film “La nostra ultima estate” - Si sono concluse le riprese dello short film “La nostra ultima estate”, diretto dai registi Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco. Come scrive statoquotidiano.it