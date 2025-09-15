Tentò di uccidere madre e figlio col coltello per debito per droga da 20mila euro | arrestato 35enne a Torino

Lo scorso 3 maggio Giovanni Mazzone, 35 anni, aveva fatto irruzione in una casa di Collegno per riscuotere un debito per droga. Ma aveva trovato solo la madre del supposto debitore e l'aveva accoltellata più volta. La stessa sorte era poi toccata all'altro figlio della donna, che era intervenuto per salvarla. Ora è stato arrestato, accusato di duplice omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it