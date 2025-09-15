Tentò di uccidere madre e figlio col coltello per debito per droga da 20mila euro | arrestato 35enne a Torino
Lo scorso 3 maggio Giovanni Mazzone, 35 anni, aveva fatto irruzione in una casa di Collegno per riscuotere un debito per droga. Ma aveva trovato solo la madre del supposto debitore e l'aveva accoltellata più volta. La stessa sorte era poi toccata all'altro figlio della donna, che era intervenuto per salvarla. Ora è stato arrestato, accusato di duplice omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tent - uccidere
Quarto, arrestato 15enne: ha tentato di uccidere un 18enne: Minori e armi nell’area di Napoli: numeri, trend, casi Il quadro in cifre * Aumenti tra 2023 e 2024. Nei territori di competenza dell’Arma a Napoli e provincia i minori arrestati o denunciati per reati legati - facebook.com Vai su Facebook
Tentò di uccidere madre e figlio nel Torinese, arrestato - È stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento del quartiere Barriera di Milano, alla periferia ... Scrive notizie.tiscali.it
Cosa può spingere una madre a uccidere il suo figlio? non c’è risposta se non la follia, nel delitto di Gemona - Non c’è altra spiegazione a quanto è accaduto a Gemona del Friuli dove una madre, Lorena Venier, di 61 ... blitzquotidiano.it scrive