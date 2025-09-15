Tentò di soffocare un' avvocata agli Archi l' aggressore rompe il braccialetto elettronico e fugge dai domiciliari È ricercato

ANCONA – Ha rotto il braccialetto elettronico ed è evaso dagli arresti domiciliari lo stalker di 41 anni, siciliano, che il 2 aprile scorso aggredì una avvocata del foro di Ancona fuori dal parcheggio degli Archi. L'uomo le aveva messo le mani al collo, cercando di soffocarla, e solo l'intervento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

