Temptation Island e poi.e poi. raddoppia. Lunedì 22 settembre, alle ore 21:20, nuovi colpi di scena e sorprese nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Cosa è successo alle sette coppie del reality dei sentimenti: Sonia M. e Alessio, Valentina e Antonio, Sonia B. e Simone, Sarah e Valerio, Maria Concetta e Angelo, Marco e Denise, Lucia e Rosario. 🔗 Leggi su Fanpage.it