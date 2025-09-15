Temptation Island e poi… | tutto quello che c’è da sapere sullo speciale

Temptation Island e poi.: anticipazioni, quante puntate e streaming. Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda Temptation Island e poi., lo speciale del programma cult condotto sempre condotta da Filippo Bisciglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Questo anno i protagonisti di Temptation Island hanno dovuto vivere in maniera molto diversa il loro ritorno alla vita di tutti i giorni. A differenza delle ultime edizioni, infatti, dopo l’intervista del mese dopo con Filippo Bisciglia a nessuno di loro è stata data la possibilità di parlare apertamente sui social o attraverso le interviste, dal momento che la redazione ha pensato ad uno speciale da proporre in prima serata su Canale 5, per raccontare nel dettaglio tutte le loro storie. 🔗 Leggi su Tpi.it

