Temptation Island e poi… | tutto quello che c’è da sapere sullo speciale
Temptation Island e poi.: anticipazioni, quante puntate e streaming. Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda Temptation Island e poi., lo speciale del programma cult condotto sempre condotta da Filippo Bisciglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Questo anno i protagonisti di Temptation Island hanno dovuto vivere in maniera molto diversa il loro ritorno alla vita di tutti i giorni. A differenza delle ultime edizioni, infatti, dopo l’intervista del mese dopo con Filippo Bisciglia a nessuno di loro è stata data la possibilità di parlare apertamente sui social o attraverso le interviste, dal momento che la redazione ha pensato ad uno speciale da proporre in prima serata su Canale 5, per raccontare nel dettaglio tutte le loro storie. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: temptation - island
Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"
Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality
Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista
QUESTA SERA in prima serata su Canale 5 abbiamo tutti appuntamento con #TemptationIsland e poi... e poi... - X Vai su X
Sofia Calesso di Temptation Island annuncia la rottura dal compagno: “Non ho superato la perdita del bambino” - facebook.com Vai su Facebook
Temptation Island e poi…: tutto quello che c’è da sapere sullo speciale - : anticipazioni, quante puntate e streaming del programma in onda su Canale 5. Da tpi.it
Temptation Island Puntata Speciale E Poi: tutte le Anticipazioni di questa sera! - Finalmente è arrivato il monento: Temptation Island torna su Canale 5 per una puntata speciale sugli aggiornamenti delle storie di questa edizione! tuttosulgossip.it scrive