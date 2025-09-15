L’ultima edizione di Temptation Island ha tracciato un “prima” e un “dopo”, perché questa è stata tra le più memorabili di sempre, tra proposte di matrimonio e persino una gravidanza. E come non citare i video ricevuti, ebbene, dalla tentatrice Ary: è stata proprio lei a parlare con Filippo Bisciglia per prima. Per osservare, alla fine, la sua “storia” con Valerio sgretolarsi tra le dita. Con un augurio da parte del conduttore: “Troverai la persona giusta”. Temptation Island, Ary riceve quattro video. Dopo la fine di Temptation Island, il fortunato programma condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo salutato la coppia composta tra Sarah e Valerio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Temptation Island. E poi… e poi, finisce male tra Ary, Valerio e Sarah. Bisciglia confuso