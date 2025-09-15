Temptation Island Ary smascherata | emergono dettagli dopo l’incontro con Bisciglia

La tentatrice Ary a Temptation Island e poi. e poi. è stata sincera? A detta di qualcuno no. L’ex tentatrice ha lasciato il reality delle tentazioni con Valerio, il quale aveva deciso di chiudere con l’ex fidanzata Sarah, durante il famoso falò di confronto. Per la coppia c’è stato un addio che ha commosso il pubblico di Canale 5, qualche settimana fa. Ma ecco che le cose poi sono cambiate. Valerio ha iniziato a sentire fortemente la mancanza dell’ex fidanzata, ma allo stesso tempo ha continuato a vedere Ary. Non solo, pare abbia visto anche altre ragazze. Ed è su questo ping pong che la reazione dell’ex tentatrice non torna. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

