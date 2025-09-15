TCL dà il via libera alla fabbrica per la produzione di OLED con stampa a getto più grande del mondo

I lavori per la realizzazione della fabbrica inizieranno a novembre e dureranno 2 anni. Una volta completata avrà una capacità di 22.500 substrati al mese da 2290x2620 mm. Ma almeno inizialmente non produrrà schermi per TV. 🔗 Leggi su Dday.it

TCL pronta a dare il via libera alla fabbrica di OLED prodotti con stampa a getto

