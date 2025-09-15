Tanti laboratori tra dinosauri e meraviglie | l’arte prende vita con CeramiCrea

Sabato 20 e domenica 21 settembre l’arte prende vita con CeramiCrea, il laboratorio di ceramica family realizzato a Le Maioliche di Faenza in collaborazione con il Mic. Due giornate speciali dedicate ai bambini dai 5 agli 11 anni, con attività creative e di modellamento guidate da esperti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: tanti - laboratori

Fondi ai laboratori di analisi, Santoro (Lega): "Premiati pochi grandi, penalizzati tanti"

Bedizzole: festa in fattoria con alpaca e tanti altri animali, laboratori e giochi

Durante l’iniziativa “Laboratori Aperti”, il laboratorio di Neurogenetica del Neuromed ha accolto tanti piccoli esploratori della scienza. Accompagnati dai genitori, hanno vissuto l’emozione di “una giornata… a scuola di genetica”. Tra sorrisi, provette e micros - facebook.com Vai su Facebook

Torna il festival degli aquiloni alla Trucca: meraviglie in cielo e tanti laboratori - Il 15 e 16 giugno torna per il decimo anno BergamoVola: 13 laboratori a tema e tanti aquiloni da far volare in cielo. Si legge su ecodibergamo.it