Tank israeliani invadono Gaza City

Gaza, 15 settembre 2025 – I carri armati delle Idf sono entrati a Gaza City. A riportalo sono state fonti palestinesi, mentre l’esercito israeliano intensificava l’invasione della roccaforte chiave nella Striscia settentrionale. I media palestinesi riferiscono che l’esercito israeliano sta attualmente attaccando la città anche con aerei da guerra, artiglieria e droni. Dopo settimane di crescenti attacchi aerei su Gaza City, sembra che le Idf abbiano quindi lanciato questa notte l’invasione terrestre su larga scala. Secondo fonti palestinesi, i carri armati dell’esercito israeliano sono entrati nel cuore della città, con scene e livelli di guerra mai visti nel nord di Gaza negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it