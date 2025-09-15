Tamajo | A Roma per STMicroelectronics Sicilia protagonista con 300 milioni di fondi Step

Oggi, su delega del Presidente della Regione, l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo ha partecipato al tavolo plenario su STMicroelectronics presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso.Il ministro ha ribadito l’importanza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it