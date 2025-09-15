Talamona (Sondrio), 15 settembre 2025 – Tragedia in Valtellina, in provincia di Sondrio. Un uomo di 75 anni, uscito per andare a raccogliere funghi (come molti appassionati in questa stagione) è morto dopo essere scivolato, finendo in un canalone. Il drammatico incidente è avvenuto nel territorio comunale di Talamona. Le ricerche dopo il mancato rientro. Le ricerche del 75enne sono scattate intorno all'una e un quarto di oggi, lunedì 15 settembre, da parte della Soreu delle Alpi. L'uomo era uscito per cercare funghi nei boschi sopra il centro abitato di Talamona, ma non era più rientrato e il suo telefono non risultava raggiungibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Talamona, scivola mentre va a cercare funghi: trovato morto in un canalone