Tacchinardi | Allegri ha trovato l’abito giusto al Milan Ecco quale

Alessio Tacchinardi ex giocatore ora opinionista ha parlato della vittoria del Milan contro il Bologna e in particolare del lavoro di Allegri e di Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tacchinardi: “Allegri ha trovato l’abito giusto al Milan”. Ecco quale

Tacchinardi: "C'è tanto Allegri nella vittoria contro il Bologna. Max ha trovato l'abito giusto a questa squadra" - Ai microfoni di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, tra le altre, della Juventus, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Bologna per 1- Lo riporta milannews.it

