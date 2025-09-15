Superlega la Sir si mette subito in luce e guarda ai prossimi test
Chi ben comincia è a metà dell'opera, si dice spesso. Era soltanto un'amichevole, ma vincere aiuta sempre a vincere.La prestazione di sabato contro Cisterna, malgrado il gruppo fosse privo dei nazionali, si è rivelata assai convincente, dato che i primi tre set sono stati vinti agevolmente mentre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Pallavolo SuperLega – Jordi Ramon: “E’ un onore mettere questa maglia con lo scudetto sul petto” https://ivolleymagazine.it/2025/08/22/pallavolo-superlega-jordi-ramon-e-un-onore-mettere-questa-maglia-con-lo-scudetto-sul-petto/… - X Vai su X
Prima uscita Pre Season al Pala Barton contro la Sir Safety Perugia per l’allenamento congiunto! Un test importante per mettere minuti nelle gambe, provare schemi e ritrovare il ritmo partita. La stagione è alle porte… e noi siamo pronti a viverla insieme a vo Vai su Facebook
