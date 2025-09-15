Superlega la Sir si mette subito in luce e guarda ai prossimi test

Chi ben comincia è a metà dell'opera, si dice spesso. Era soltanto un'amichevole, ma vincere aiuta sempre a vincere.La prestazione di sabato contro Cisterna, malgrado il gruppo fosse privo dei nazionali, si è rivelata assai convincente, dato che i primi tre set sono stati vinti agevolmente mentre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it