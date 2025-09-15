Super Mario Bros Remastered | un Remake Fan-Made gratis per Windows Linux e macOS
È il gioco che ha definito una generazione, un’icona senza tempo che ancora oggi scalda i cuori: Super Mario Bros. per NES. E se qualcuno lo prendesse e lo rimasterizzasse con amore, aggiungendo funzionalità moderne, un editor di livelli e tanto altro? È esattamente ciò che ha fatto uno sviluppatore indipendente con Super Mario Bros Remastered. Non si tratta di un leak Nintendo, ma di un ambizioso e magnifico progetto fan-made, open source, costruito con il motore Godot. Ed è già disponibile per il download. Cos’è Super Mario Bros Remastered?. Immagina di fondere la nostalgia pixel-perfetta del classico del 1985 con le potenzialità dei giochi moderni. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: super - mario
Nintendo Switch 2, è in arrivo un gioco di Super Mario per GameCube su Nintendo Switch Online
Super mario bros. movie 2 potrebbe superare il record del primo film grazie ai nuovi dati di streaming
Il film di super mario galaxy delude i fan di wario e waluigi?
Super Mario Galaxy Il Film è la nuova pellicola di Nintendo e, basandosi sugli omonimi videogiochi, porterà i fan nello spazio: avremo modo però di scoprire anche da dove vengono Peach e Rosalina? I fan ci credono. Vai su Facebook
Super Mario Bros. Remastered per PC è ufficiale, ma Nintendo non c'entra - X Vai su X
Super Mario Bros. Remastered per PC è ufficiale, ma Nintendo non c'entra; Sviluppatore rischia tutto lanciando Super Mario Bros. Remastered per PC; Sviluppatore rischia tutto lanciando Super Mario Bros. Remastered per PC.
Super Mario Bros Remastered: Il Remake amatoriale arriva su PC - Dopo l’annuncio dello scorso luglio, è finalmente arrivato il momento: Super Mario Bros. Si legge su techgaming.it
Sviluppatore rischia tutto lanciando Super Mario Bros. Remastered per PC - Uno sviluppatore ha deciso di lanciarsi nel vuoto pubblicando Super Mario Bros. Secondo msn.com