Super Mario Bros Remastered | un Remake Fan-Made gratis per Windows Linux e macOS

È il gioco che ha definito una generazione, un’icona senza tempo che ancora oggi scalda i cuori: Super Mario Bros. per NES. E se qualcuno lo prendesse e lo rimasterizzasse con amore, aggiungendo funzionalità moderne, un editor di livelli e tanto altro? È esattamente ciò che ha fatto uno sviluppatore indipendente con Super Mario Bros Remastered. Non si tratta di un leak Nintendo, ma di un ambizioso e magnifico progetto fan-made, open source, costruito con il motore Godot. Ed è già disponibile per il download. Cos’è Super Mario Bros Remastered?. Immagina di fondere la nostalgia pixel-perfetta del classico del 1985 con le potenzialità dei giochi moderni. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net