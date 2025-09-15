Sull’auto a noleggio urtano cordolo e si schiantano contro abitazione | lievi ferite per due turisti

UGENTO - Si sono vissuti attimi di paura nel pomeriggio sulla strada provinciale 91 che conduce verso le marine di Ugento quando una vettura, una Fiat Panda, presa a noleggio da due giovani turisti svizzeri, è finita fuori strada e ha concluso la sua corsa all’interno del giardino e contro il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it