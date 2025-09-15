Studenti dalla zona jonica a Messina su bus stracolmi la denuncia del sindacato
Gravi criticità nei collegamenti dalla zona jonica e centri collinari a Messina che oggi, con la partenza del nuovo programma d'esercizio invernale legato all'avvio delle lezioni scolastiche ha mostrato tutte le sue falle.A segnalare disagi per studenti e pendolari è il sindacato Faisa Cisal che.
Serve un nuovo bus per gli studenti che raggiungono il liceo Archimede dalla zona Sud
#cerco Ciao, siamo Alessandro e Mirko Celanji, due studenti di 19 anni in cerca di abitazione (appartamento o stanza doppia) a Torino, preferibilmente in zona Cenisia / Crocetta o vicino al Politecnico. Budget circa 500€ a testa all inclusive. Saremo a Torino d Vai su Facebook
Studenti dalla zona jonica a Messina su bus stracolmi, la denuncia del sindacato; Dipendenze e disagi giovanili, il Piano dell’Asp per le scuole passa anche da Taormina; Accuse dei parlamentari a Interbus, disagi nella ionica.
SoloAffitti, studenti cercano singole: ecco i prezzi a Catanzaro, Reggio e Messina - La stanza singola è diventata ormai la sistemazione in assoluto più richiesta dagli studenti italiani, mentre la domanda sulle doppie va scemando.
Maltempo, rovesci e temporali: domani allerta arancione su Messina e zona jonica - MESSINA – A distanza di meno di una settimana dai fatti di domenica scorsa, Messina si prepara a una possibile nuova ondata di maltempo.