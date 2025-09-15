Stretta sull’immigrazione irregolare dieci espulsioni nell' ultima settimana

Modenatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa settimana sono stati complessivamente 6 i provvedimenti di espulsione emessi dall’Ufficio Immigrazione, di cui 2 con accompagnamento al CPR e 2 alla frontiera. Un impulso sul fronte di contrasto all'immigrazione irregolare è stato disposto dallo stesso Questore Lucio Pennella.In. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

