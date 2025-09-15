La moda americana riparte dai codici del tailoring per ridefinire la propria identità. Al centro di questa evoluzione ci sono i pantaloni sartoriali, un capo classico che diventa il manifesto del nuovo guardaroba nella Grande Mela. Ecco come si portano in modo contemporaneo e fresco: i look dallo street style della New York Fashion Week PE26. Dalle strade di Manhattan emerge un’estetica che celebra la funzionalità senza rinunciare al fascino, dove ogni pezzo è pensato per essere intercambiabile e versatile. La sartorialità si reinventa, partendo dai pantaloni. I nuovi pantaloni sartoriali avvistati fuori dalle passerelle della NYFW abbandonano la rigidità formale per abbracciare linee più morbide e confortevoli: dalle versioni con gonna integrata che giocano sui volumi e creano movimento nel camminare, ai modelli con pinces a vita bassa che allungano la silhouette senza costringere. 🔗 Leggi su Amica.it

Street style New York Fashion Week: i pantaloni