Stranieri in campo La Russa rilancia | Mettiamo l’obbligo di almeno 4 italiani per squadra Federazione e Lega ci pensino
“Ritorno a fare una proposta che è possibile con le attuali regole. Ogni squadra può prendere tutti gli stranieri, soprattutto comunitari, che vuole. Ma nessuno potrebbe vietare alla Federazione e alla Lega di stabilire che in campo debbano esserci almeno quattro italiani per squadra. Se di desidera che la nazionale possa attingere ad un numero alto di giocatori, dobbiamo inserire un obbligo di schierare quattro italiani in campo”. Parola Ignazio La Russa, ospite a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. “Gattuso? Ho sempre detto che è una persona che stimo, anche se una rondine non fa primavera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: stranieri - campo
Ivan Zazzaroni: «La Serie A ha sempre più stranieri in campo. Di cosa parla Gattuso con gli allenatori di Serie A quando li va a trovare?»
Valerio Garipoli. . Nuovo blitz interforze al Campo nomadi di Via L. Candoni a Muratella. 5 stranieri all’Ufficio Immigrazione. Smartphone, tablet, fotocamere professionali, videocamere, obiettivi di alto valore, computer portatili, iPad e hard disk: sono i device se - facebook.com Vai su Facebook
Master in 'Rigenerazione e resilienza urbana e territoriale' finanziato dal Progetto Fenice: iscrizione gratuita, copertura spese vitto/alloggio, didattica in aula e sul campo, esercitazioni, progetti, attività extra-curriculari e visite guidate: https://shorturl.at/uFVTb - X Vai su X
Proposta La Russa per la Serie A: Almeno Quattro Italiani in Campo Per Rafforzare la Nazionale - Il presidente del Senato Ignazio La Russa propone l’obbligo di almeno quattro giocatori italiani titolari in Serie A per rafforzare la nazionale e valorizzare i giovani talenti nel campionato. Scrive gaeta.it
La Russa, il piano per la Nazionale: “Obbligo di 4 italiani in campo per squadra” - E' la proposta di Ignazio La Russa per garantire un serbatoio più capiente per la Nazionale del ct Rino Gattuso. Secondo msn.com