Stranieri in campo La Russa rilancia | Mettiamo l’obbligo di almeno 4 italiani per squadra Federazione e Lega ci pensino

Secoloditalia.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ritorno a fare una proposta che è possibile con le attuali regole. Ogni squadra può prendere tutti gli stranieri, soprattutto comunitari, che vuole. Ma nessuno potrebbe vietare alla Federazione e alla Lega di stabilire che in campo debbano esserci almeno quattro italiani per squadra. Se di desidera che la nazionale possa attingere ad un numero alto di giocatori, dobbiamo inserire un obbligo di schierare quattro italiani in campo”. Parola Ignazio La Russa, ospite a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. “Gattuso? Ho sempre detto che è una persona che stimo, anche se una rondine non fa primavera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

stranieri in campo la russa rilancia mettiamo l8217obbligo di almeno 4 italiani per squadra federazione e lega ci pensino

© Secoloditalia.it - Stranieri in campo, La Russa rilancia: “Mettiamo l’obbligo di almeno 4 italiani per squadra. Federazione e Lega ci pensino”

In questa notizia si parla di: stranieri - campo

Ivan Zazzaroni: «La Serie A ha sempre più stranieri in campo. Di cosa parla Gattuso con gli allenatori di Serie A quando li va a trovare?»

stranieri campo russa rilanciaProposta La Russa per la Serie A: Almeno Quattro Italiani in Campo Per Rafforzare la Nazionale - Il presidente del Senato Ignazio La Russa propone l’obbligo di almeno quattro giocatori italiani titolari in Serie A per rafforzare la nazionale e valorizzare i giovani talenti nel campionato. Scrive gaeta.it

stranieri campo russa rilanciaLa Russa, il piano per la Nazionale: “Obbligo di 4 italiani in campo per squadra” - E' la proposta di Ignazio La Russa per garantire un serbatoio più capiente per la Nazionale del ct Rino Gattuso. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stranieri Campo Russa Rilancia