Stranieri in campo La Russa rilancia | Mettiamo l’obbligo di almeno 4 italiani per squadra Federazione e Lega ci pensino

“Ritorno a fare una proposta che è possibile con le attuali regole. Ogni squadra può prendere tutti gli stranieri, soprattutto comunitari, che vuole. Ma nessuno potrebbe vietare alla Federazione e alla Lega di stabilire che in campo debbano esserci almeno quattro italiani per squadra. Se di desidera che la nazionale possa attingere ad un numero alto di giocatori, dobbiamo inserire un obbligo di schierare quattro italiani in campo”. Parola Ignazio La Russa, ospite a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. “Gattuso? Ho sempre detto che è una persona che stimo, anche se una rondine non fa primavera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

