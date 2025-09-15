Strangola la madre in casa a Milano la testimonianza in aula | Fumava alla finestra pensavo fosse un vicino

Si è tenuta oggi la seconda udienza del processo a carico di Pietro Federico Crotti, accusato di aver strangolato e ucciso la madre Piera Stefanina Riva fingendo che fosse morta per una caduta accidentale. Le testimonianze in aula: "Fumava alla finestra, pensavo fosse un vicino di casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Strangola la madre in casa a Milano, chiesta perizia psichiatrica e tossicologica per Pietro Crotti

