Continua lo show del Napoli in campionato, con Andrea Stramaccioni che in un’intervista ha espresso una preferenza per un calciatore azzurro Il Napoli continua a regalare spettacolo, con un calcio sempre più divertente e vincente. La vittoria in trasferta contro la Fiorentina, prepara la squadra di Antonio Conte ad affrontare al meglio il tour de force già cominciato. Gli azzurri hanno adottato un modo di giocare differente rispetto la scorsa stagione, con ben 4 centrocampisti alle spalle dell’unico centravanti. Questo sistema ha creato particolari difficoltà agli avversari ed, ora, si spera sia lo stesso anche contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Stramaccioni controcorrente e chiaro sul sistema del Napoli: “Lui è l’insostitubile”