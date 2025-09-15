STORIE ITALIANE | GIANLUCA SEMPRINI NEL CAST DEL TALK SHOW DI RAI1 ANTEPRIMA

Storie Italiane, il longevo talk show che da anni accende con successo il mattino di Rai1, si arricchisce di una gradita presenza. Parliamo del giornalista Gianluca Semprini. Reduce da Estate in Diretta, Semprini entra nel cast fisso del programma di Eleonora Daniele che ogni mattina informa il pubblico tra cronaca, sociale e spettacolo. La presenza di Gianluca Semprini, che vi anticipiamo qui su BubinoBlog, rafforza un daytime di Rai1 partito molto bene dopo la pausa estiva tra gradite conferme e novità. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - STORIE ITALIANE: GIANLUCA SEMPRINI NEL CAST DEL TALK SHOW DI RAI1 (ANTEPRIMA)

