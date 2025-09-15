STMicroelectronics | ritirati gli esuberi nel sito di Agrate Brianza

La notizia è stata diffusa pochi minuti fa: la STMicroelectronics ha ritirato gli oltre 1.000 esuberi nel sito di Agrate Brianza. Un annuncio avvenuto proprio nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 settembre, durante la riunione in corso al Ministero a Roma al quale stanno partecipando, oltre ai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: stmicroelectronics - ritirati

