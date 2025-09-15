STMicroelectronics | ritirati gli esuberi nel sito di Agrate Brianza
La notizia è stata diffusa pochi minuti fa a incontro ancora in corso: la STMicroelectronics ha ritirato gli oltre 1.000 esuberi nel sito di Agrate Brianza. Un annuncio avvenuto proprio nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 settembre, durante la riunione in corso al Ministero a Roma al quale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Fiom Cgil Catania, la segretaria Rosy Scollo: "ST ritira gli esuberi, ora serve un vero piano industriale" «Il ritiro di tutti gli esuberi da parte di STMicroelectronics su tutto il territorio nazionale è un risultato importante, frutto della determinazione delle lavoratrici,
Stm, finalmente buone notizie: ritirati gli esuberi per il sito di Agrate. Piano di rilancio in arrivo per lo stabilimento - Durante il tavolo sono stati, inoltre, approfonditi i dettagli dell'investimento da 5 miliardi previsto per il sito di Catania ...