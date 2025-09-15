STM confermato l’investimento di 5 miliardi per il polo di Catania

Il polo catanese della STMicroelectronics sarà ancora più strategico in un’ottica internazionale. Lo scenario è emerso durante il confronto a Roma sulle prospettive della multinazionale. Durante il tavolo sono stati approfonditi i dettagli dell’investimento da 5 miliardi, di cui 2 da parte dello Stato italiano, previsto per il sito di Catania, che punta a divenire uno dei poli strategici per. 🔗 Leggi su Feedpress.me

