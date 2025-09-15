STM confermato l’investimento di 5 miliardi per il polo di Catania
Il polo catanese della STMicroelectronics sarà ancora più strategico in un’ottica internazionale. Lo scenario è emerso durante il confronto a Roma sulle prospettive della multinazionale. Durante il tavolo sono stati approfonditi i dettagli dell’investimento da 5 miliardi, di cui 2 da parte dello Stato italiano, previsto per il sito di Catania, che punta a divenire uno dei poli strategici per. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: confermato - investimento
Ponte, confermato l'investimento di 13,5 miliardi già finanziati: esaminati gli ultimi documenti prima del Cipess
Renzo Rosso vuole spendere e torna a parlare di investimenti. Dopo l’offerta per Versace, mai accolta nonostante fosse “in linea con l’accordo finale” il patron di OTB non si è lasciato frenare. Ha riattivato i dossier strategici e ha confermato che sulla sua scriv Vai su Facebook
Dr Automobiles conferma l’investimento di 70milioni di euro con 330 nuovi posti di lavoro. Produzione tutta molisana. Di Lucente: “Smentiti i professionisti della polemica”. - X Vai su X
STM, confermato l’investimento di 5 miliardi per il polo di Catania - Il polo catanese della STMicroelectronics sarà ancora più strategico in un’ottica internazionale. Lo riporta gazzettadelsud.it
Catania, confermato il piano Stm da 5 miliardi: sarà il polo europeo del carburo di silicio - Nessun esubero ad Agrate e conferma del maxi investimento da 5 miliardi su Catania. Da msn.com