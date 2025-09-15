Staglieno Days 2025 | weekend di visite guidate teatro e musica al Cimitero Monumentale

Sabato 27 e domenica 28 settembre, il Cimitero Monumentale di Staglieno apre le sue porte per uno speciale weekend di visite. Tra porticati, cappelle e viali alberati, il complesso monumentale offre uno spaccato dell’Ottocento e Novecento genovesi, con un patrimonio scultoreo di rilevanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Staglieno Days, 12 percorsi nel cimitero monumentale per raccontare l’Ottocento genovese - L’assessore Giacomo Montanari: “Occasione preziosa per valorizzare il patrimonio storico” ... Segnala ilsecoloxix.it