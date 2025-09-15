Spritz a pochi euro ai Quattro Canti | dentro un immobile comunale i carretti trasformati in bar 2 donne denunciate

I carretti trasformati in “lounge bar” su due ruote, diventati ormai “caratteristici” ai Quattro Canti, erano nascosti a Palazzo La Rosa, in via Alloro, non lontano dal punto di piazza Villena in cui si piazzavano gli abusivi per vendere cocktail e birre a prezzi stracciati. La polizia municipale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

