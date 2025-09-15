Springsteen | Liberami dal nulla | Nuovo trailer dal film con Jeremy Allen White

20th Century Studios ha svelato il nuovo trailer di Springsteen: Liberami dal nulla, il biopic incentrato sull’immensa carriera di Bruce Springsteen. A poco più di un mese dall’uscita nelle sale italiane, il film che porterà al cinema alcuni fondamentali scorci della carriera della rock star nota come The Boss si è mostrato qui in rete con un nuovo roboante trailer. Springsteen: Liberami dal nulla andrà a raccontare la tortuosa realizzazione dell’album “Nebraska” avvenuta nel 1982, un album che segnò un momento di svolta nella sua vita, ed è tutt’oggi considerato una delle sue opere più durature. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

